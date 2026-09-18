رئيس كوريا الجنوبية: لن ننشر جيشنا للقتال في مضيق هرمز

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الجمعة، أن سيول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ردا على تقارير تفيد بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز.

وقال لي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأزرق الرئاسي في سيول: "لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب. لن ننشر قوات أو موارد عسكرية على هذا النحو"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "لقد حافظنا على هذا المبدأ حتى الآن. سيبقى هذا المبدأ دون تغيير في المستقبل".

وأشار إلى أنه "مثل الدول الأخرى، يتوجب علينا القيام بالحد الأدنى من النشاطات الضرورية لحماية سفننا التجارية وطرق نقل النفط الخاصة بنا، فضلا عن حماية حياة مواطنينا وسلامتهم".

وأضاف لي: "يخشى البعض أن يرقى هذا الأمر إلى مستوى نشر قوات للتدخل في الحرب أو المشاركة فيها أو دعمها، أو أننا قد نرسل قوات قتالية، أو أن أفراد جيشنا قد يوضعون تحت قيادة قوات أجنبية ويتعرضون للخطر. لكن، سأقولها مجددا بوضوح وبكل صراحة: لن يكون هناك أي نشر للقوات في ساحة الحرب".

وأكد "لقد التزمنا حتى الآن مبدأ عدم المشاركة وعدم التدخل في الحرب، وسنواصل التزامه في المستقبل".

ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على حليفته كوريا الجنوبية للحصول على مساعدتها في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى إغلاق إيران المضيق الذي كانت تعبره قبل الحرب خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية مطلع الشهر الحالي أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في المضيق، شرط ألا تؤثر تلك المساهمات على القدرات العملياتية لقواتها المسلحة.

كما أعلنت إرسال فريق لتقييم الوضع في المضيق، مع التشديد على أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن نشر قوات عسكرية.

من جهة أخرى، قال الرئيس الكوري الجنوبي، إن ‌من ‌الممكن عقد ‌قمة ⁠بين الزعيم الكوري الشمالي ⁠كيم جونج أون والرئيس الأمريكي ‌في الأشهر المقبلة، ‌لكن هذا ‌الاحتمال ‌لا يزال غير مؤكد.

وأضاف لي ‌أن ترامب يرغب بالتأكيد ⁠في ⁠إجراء حوار مع كوريا الشمالية، وأن سيول تواصل جهودها لتسهيل هذه المحادثات.