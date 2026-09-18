القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 60 عاما لمسئول سوري من عهد الأسد

قال مدعون اتحاديون إن قاضيا أمريكيا أصدر حكما بالسجن لمدة 60 عاما بحق مسئول حكومي سوري سابق ترأس سجن دمشق المركزي في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وإن هيئة محلفين أدانته بتهمة التعذيب.

ووجه القضاء التهم إلى سمير عثمان الشيخ (74 عاما) في عام 2024، وأدين في مارس بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب وثلاث تهم بالتعذيب، وذلك لتورطه في إساءة معاملة السجناء في سجن عدرا، وهو الاسم الذي يشتهر به في دمشق، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة العدل الأمريكية أيضا إن الشيخ أدين بتهمة الكذب على سلطات الهجرة بشأن ارتكابه للجرائم، والحصول على البطاقة الخضراء بطريقة احتيالية، ومحاولة الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأصدر القاضي الاتحادي هيرنان فيرا في لوس أنجلوس الحكم أمس الخميس.

وقال المدعون إن الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق الألم الجسدي والنفسي بالسجناء لقمع المعارضين ضد حكومة الأسد، وكان يشارك أحيانا شخصيا في مثل هذه الوقائع.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الشيخ، الذي شغل عدة مناصب في الأجهزة الأمنية، هو أعلى مسئول سابق في حكومة الأسد يحاكم ويدان بصفته وشخصه خارج سوريا.

وكان الشيخ رئيس سجن عدرا في الفترة من 2005 إلى 2008، ودفع سابقا ببراءته.