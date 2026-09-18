يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم ، أنه متوقع شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.

وحول فرص أمطار خفيفة، أوضحت أنها قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من ( حلايب – شلاتين – جنوب أسوان)، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الجديدة 34 21

6 اكتوبر 33 21

بنها 32 23

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 23

بلطيم 31 23

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 23

بورسعيد 31 24

الاسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 32 23

نخل 33 18

كاترين 29 17

الطور 31 24

طابا 31 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 25

الاسكندرية 30 21

العلمين 28 20

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 32 22

رأس غارب 35 26

سفاجا 36 27

مرسى علم 35 28

شلاتين 40 29

حلايب 35 30

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 40 29

أبرق 39 27

جبل علبة 39 27

رأس حدربة 36 29

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 34 21

أسيوط 34 20

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 40 26

أسوان 42 28

الوادى الجديد 38 25

أبوسمبل 43 29