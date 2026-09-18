إندونيسيا توقف البحث عن صحفيين فقدت الاتصال بهم خلال تغطية ثوران بركان

أوقف فريق إنقاذ إندونيسي عمليات البحث في يومها العاشر عن 8 أشخاص مفقودين في البحر، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران بركان أناك كراكاتو في وقت سابق من هذا الشهر.

وغطى الرماد المنبعث من البركان الواقع في منتصف المسافة بين جزيرتي جاوة وسومطرة، العاصمة جاكرتا وبعض المناطق المحيطة بها بعد ثورانه الأول يوم الرابع من سبتمبر الحالي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكان مصورون صحفيون من مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية، منهم من وكالة الأناضول التركية، قد غادروا إقليم بانتن في السابع من سبتمبر على متن زورق سريع قبل أن ينقطع الاتصال بهم لتنطلق عملية بحث وإنقاذ.

وقال أندرا سوني حاكم بانتن في وقت متأخر من أمس الخميس إن عملية البحث أُوقفت لأن فرق الإنقاذ لم تعثر على المفقودين، مضيفا أنه يمكن استئنافها إذا ظهرت أدلة جديدة.

وأدى الثوران إلى إغلاق ثمانية مطارات لأسباب تتعلق بالسلامة مما أثر على أكثر من 340 ألف مسافر.