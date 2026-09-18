لامين يامال: مناداتي بـ«يا أسود» لا تزعجني

أكد لامين يامال، نجم برشلونة، أنه لا يشعر بالانزعاج من مناداته بعبارة «يا أسود»، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف بحسب نية الشخص الذي يستخدمها.

وقال يامال في تصريحات عبر منصة «موفي ستار بلس»: «شعرت بالعنصرية بشكل مباشر آلاف المرات، وأعتقد أن الناس يتصرفون معك بعنصرية بشكل غير مباشر، لكن ربما لا يدركون ذلك، وهناك الكثير من النظرات العنصرية التي قد لا ينتبه أصحابها إلى أنها كذلك».

وأضاف: «إذا ناداني أي شخص بـ"يا أسود"، فلن يزعجني ذلك على الإطلاق، فأنا أسود ولست من أي لون آخر، لكن إذا كانت نيته سليمة أو عكس ذلك، فهذه مسألة أخرى. إذا قالها بقصد إهانتي، فحينها يكون الأمر خاطئًا».

ويقدم يامال مستويات مميزة مع برشلونة خلال الموسم الجاري، حيث شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في 7 مباريات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أخرى، بإجمالي 12 مساهمة تهديفية.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية خلال أول 6 جولات من المسابقة.