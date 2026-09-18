وكيل بنتايك يلوّح بتمثيل مصر اعتراضا على غيابه عن قائمة المغرب

لوَّح يوسف مساعد، وكيل أعمال محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بإمكانية تجنيس موكله للعب باسم مصر، في ظل استبعاده عن قائمة المنتخب المغربي الأخيرة والتي أعلنها محمد وهبي، المدير الفني لأسود الأطلسي.

وانتقد يوسف مساعد عدم تواجده في لائحة المنتخب الوطني المغربي الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب يدرس مقترحًا من مسؤولين مصريين للحصول على الجنسية المصرية وتمثيل منتخب الفراعنة.

وقال يوسف مساعد في تصريحات خاصة لجريدة «العمق المغربي»: «لا زلت لم أستوعب استبعاد بنتايك من قائمة المنتخب المغربي الأخيرة، لقد حقق في مناسبتين جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري الشهرية، كما أنه وقّع على بداية موسم مميزة مع الزمالك».

وأضاف: «بعض المسؤولين المصريين اقترحوا على بنتايك الحصول على الجنسية المصرية وتمثيل المنتخب، اللاعب يدرس الأمر رغم أنه كانت لديه أولوية حمل قميص المنتخب الوطني المغربي».

وتابع: «ما يمكنني قوله هو أن بنتايك يسقط ضحية التجاهل منذ سنوات في المنتخب الوطني، سواء في عهد المدرب السابق وليد الركراكي أو الحالي محمد وهبي، في الوقت الذي أرى فيه أن القائمة التي استدعيت تطرح العديد من علامات الاستفهام».

وسبق لمحمود بنتايك تمثيل منتخب المغرب للمحليين السنة الماضية، في كأس العرب التي أُقيمت بقطر، تحت قيادة طارق السكتيوي، بينما لم يسبق له تمثيل المنتخب المغربي الأول من قبل.