يمر العاهل البريطاني الملك تشارلز، بأيام عصيبة، بين عناوين صحفية صاخبة تنبش في الماضي وتعيد تصريحات قاسية، نُسبت إليه عن زوجته السابقة ​الراحلة الأميرة ديانا، وصولا إلى عودة ابنه المتمرد هاري إلى الحياة ‌العامة في فعالية بلندن.

واستضاف ملك بريطانيا أمس الخميس في اسكتلندا بعضا من أبرز الأسماء في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وحثهم على إيجاد مسار يحمي البشرية في المستقبل، وفقا لوكالة رويترز.

لكن الصفحات الأولى ​لكل الصحف البريطانية تقريببا اكتظت بتفاصيل عن كتاب لتشارلز سبنسر، شقيق ديانا، ​سيصدر قريبا، ونقل فيه عن تشارلز قوله، بعد وفاتها عام 1997، "اطمئنوا، ⁠سننساها قريبا".

وردا على ذلك، أصدر قصر باكنجهام بيانا شديد اللهجة على غير المعتاد ​قال فيه "يدرك جلالته أن ألم الفقد الأخوي قد يشوش العقل، ويؤثر على الحكم على ​الأمور، ويصبغ الذاكرة بطرق لا يدركها الآخرون، حتى بعد مرور سنوات عديدة على هذا الفقد".

وقالت صحيفة ديلي ميل، التي ستنشر الكتاب على حلقات، على موقعها الإلكتروني "الملك في حالة حرب". وكتبت صحيفة ​ديلي تيليجراف في صفحتها الأولى "القصر يرد على شقيق ديانا". وقالت صحيفة ذا ​صن "قد تختلف الروايات... مجددا"، في إشارة إلى رد سابق من العائلة الملكية على انتقادات من هاري وزوجته ‌الأمريكية ⁠ميجان.

وينشر الكتاب يوم الثلاثاء المقبل.

وتوفيت الأميرة ديانا في حادث عن عمر 36 عاما حينما تحطمت السيارة التي كانت تقلها في باريس أثناء هروبها من المصورين المتطفلين (الباباراتزي).

وينشر الكتاب في الوقت الذي يستعد فيه هاري، وربما زوجته ميجان، لحضور عدد من الفعاليات ​الخيرية في الأسابيع ​المقبلة.

وعاد دوق ودوقة ⁠ساسكس وطفلاهما للعيش في بريطانيا الشهر الماضي بعد ست سنوات من تخليهما عن أداء مهامهما الملكية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة ​حيث اعتادا توجيه انتقادات للعائلة المالكة.

وكانت العودة مفاجأة حتى لأقرب ​أفراد العائلة ⁠إذ لم يعلم الملك تشارلز بها إلا قبل أيام من الإعلان عنها. كما أن العلاقة بين هاري وشقيقه وريث العرش الأمير وليام تتسم بالجفاء.

وفي محاولة لمنع أي ⁠لبس، قال ​القصر في رسالة إلى المسؤولين البريطانيين إن هاري ​وزوجته لا يمارسان مهام ملكية رسمية، ويجب معاملتهما كمواطنين عاديين لهما مصالح تجارية وخيرية.

وقال متحدث باسم ​هاري وميجان إنهما فوجئا بهذه الخطوة.