عملية في إندونيسيا لتعديل وضع سفينة منقلبة مع استمرار فقدان 129 شخصا

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الجمعة، إنها بدأت عملية لتعديل وضع سفينة انقلبت في بحر جاوة مطلع الأسبوع، فيما تتواصل عمليات البحث ‌عن 129 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت السفينة فيرجو ترانسبورت تقل 243 شخصا في رحلة تستمر 20 ساعة من سورابايا في جاوة الشرقية إلى بانجرماسين في كاليمانتان الجنوبية عندما انقلبت بسبب سوء الأحوال الجوية ⁠في وقت مبكر من يوم الأحد، بحسب وكالة رويترز للأـنباء.

ولم يتمكن رجال الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين أو الجثث حتى اليوم الخامس من عمليات البحث بسبب التيارات القوية والأمواج المرتفعة، لذا قررت السلطات تصحيح وضع السفينة لتسهيل عمليات الإنقاذ.

وقالت السلطات في وقت متأخر من أمس الخميس إن السفينة التي ظلت عائمة جزئيا لعدة أيام، غرقت الآن تماما ‌في ⁠قاع البحر.

وتأكدت وفاة ستة أشخاص ونجا 108 آخرون من الحادث. ولم تتغير هذه الأعداد منذ يوم الأحد.

وقال جاليه نورنا بوترا قائد البحرية في بانجرماسين: "أُجريت عملية استطلاع أمس، ومن المرجح أن ⁠يتوجه الفريق اليوم نحو الموقع (الخاص بالسفينة)".

وأضاف أن "الخطة تتمثل في سحب السفينة من قاع البحر إلى منطقة ضحلة ثم تعديل ⁠وضعها".

وذكر إي بوتو سوديانا رئيس وكالة الإنقاذ في بانجرماسين أن الشركة المالكة للسفينة هي التي ستقوم بالعملية، وفقا ⁠لما ينص عليه القانون الإندونيسي، وستدعمها وكالة الإنقاذ وقوات من البحرية والشرطة البحرية.

وأضاف بوتو أنه بمجرد تعديل وضع السفينة، ستبدأ عمليات الإخلاء.