مدرب طرابزون يكشف كيف سيستفيد من محمد صلاح

كشف توماس ريس، المدير الفني الجديد لفريق طرابزون سبور، عن خطته للاستفادة من قدرات محمد صلاح داخل الملعب، مؤكدًا أنه سيمنحه المساحة الكافية لإظهار إمكانياته الهجومية، مع مطالبته في الوقت نفسه بأداء أدواره الدفاعية.

وتولى ريس مهمة تدريب طرابزون سبور مؤخرًا، قبل المواجهة المرتقبة أمام جالاتاسراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وقال المدرب الألماني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: «تحدثت مع صلاح وأجرينا حوارًا، والعمل مع لاعب عالمي بمستواه هو ما يتمناه أي مدرب».

وأضاف: «الفوز بالمباريات لا يعتمد على صلاح وحده، بل يحتاج الفريق إلى أداء مميز من جميع اللاعبين داخل الملعب. وبالطبع، ننتظر منه أيضًا تقديم مساهمات دفاعية، لأنني مدرب أطالب الفريق بأكمله بذلك».

وأوضح ريس أن الطريقة التي سيعتمد عليها الفريق تهدف إلى مساعدة صلاح على الوصول إلى المرمى بأقل مجهود ممكن، من خلال الضغط الجماعي واستعادة الكرة سريعًا.

وتابع: «إذا نجحنا في الدفاع بشكل جيد كفريق واستعادة الكرة مبكرًا، والحفاظ على لياقته البدنية داخل الملعب، فسنتمكن من إيصال الكرة إليه دون أن نرهقه، وعندما يحصل عليها سنستفيد بالطبع من إبداعه وموهبته».

وأشار المدير الفني لطرابزون إلى أهمية التنظيم أثناء الاستحواذ، واستغلال المساحات والأخطاء الدفاعية للمنافس، من أجل منح صلاح الفرصة لإظهار قدراته الهجومية.

وأتم: «إذا أحسنا تنظيم اللعب عند الاستحواذ على الكرة واستغللنا غفلات دفاع المنافس، فسيتمكن صلاح من إظهار مهاراته دون أن يتعرض للإرهاق، وبالتأكيد سأمنحه الحرية اللازمة في الخط الهجومي».