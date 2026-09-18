صلاح يخوض اختباره الأول الكبير في تركيا أمام جالاتا سراي

يخوض الدولي المصري محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، اختبارًا من العيار الثقيل في الدوري التركي، عندما يلتقي فريقه مع جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي.

وقدم صلاح بداية قوية مع طرابزون سبور منذ انضمامه إلى الفريق مع بداية الموسم، حيث ساهم بشكل مباشر في تسجيل 5 أهداف من أصل 9 أحرزها الفريق خلال الجولات الخمس الأولى، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

ووفقًا لموقع «61saat» التركي، أصبح محمد صلاح أحد أبرز أسلحة طرابزون سبور الهجومية، بعدما ترك بصمته سريعًا مع الفريق خلال الأسابيع الأولى من منافسات الدوري.

وخاض صلاح أولى مبارياته بقميص طرابزون سبور في الدوري التركي أمام قاسم باشا، حيث شارك بديلًا خلال الشوط الثاني.

وفي الجولة الثانية، حصل صلاح البالغ من العمر 34 عامًا على فرصة المشاركة أساسيًا أمام باشاك شهير، ونجح في تسجيل هدفين، ليساهم بصورة مباشرة في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وواصل صلاح تألقه خلال مواجهة أمد سبور، رغم خسارة طرابزون سبور بنتيجة 2-1، بعدما سجل الهدف الوحيد لفريقه في المباراة.

كما أحرز النجم المصري هدفًا من ركلة جزاء أمام جينتشلربيرليجي، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في الدوري التركي خلال أول 5 جولات.

وتصدر محمد صلاح قائمة هدافي طرابزون سبور بعد مرور 5 جولات، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفًا، ليشارك بشكل مباشر في 5 أهداف للفريق.

وسجل طرابزون سبور 9 أهداف في الدوري حتى الآن، كان لصلاح نصيب الأسد منها، بعدما أحرز 4 أهداف وصنع هدفًا، ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في القوة الهجومية للفريق.

وتحظى مواجهة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي بأهمية خاصة بالنسبة إلى محمد صلاح، إذ تمثل أول اختبار كبير له في تركيا أمام أحد أبرز الأندية في المسابقة.

وسجل صلاح ظهوره في 5 مباريات بالدوري التركي حتى الآن، لكنه سيخوض أمام جالاتا سراي للمرة الأولى مباراة تجمع فريقه بأحد كبار الكرة التركية، في اختبار جديد لنجم طرابزون سبور.