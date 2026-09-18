صعود أغلب الأسهم الأسيوية على خلفية مكاسب وول ستريت وتراجع أسعار النفط

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سجلت أغلب الأسهم الأسيوية صعودا في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، متأثرة بمكاسب وول ستريت وكذلك تراجع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 72ر65000 في تعاملات الظهيرة بعدما رفع البنك المركزي الياباني معدل الفائدة إلى 25ر1 % من 1 % في أعلى مستوى منذ 31 عاما.

وجاء ذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتدخل البلدان مؤخرا لتعزيز الين. ويبلغ سعر الدولار أمام الين نحو 155 ين. ووصل لأعلى من 160 ين أوائل العام الجاري.

ويبلغ اليورو أمام الدولار 1484ر1 دولار بارتفاع من 1480ر1 دولار.

وقفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 7ر2 % ليصل إلى 98ر6838 . وانخفض مؤشر إس أند بي/أيه إس إكس 200 بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 50ر8719 . وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1 % ليصل إلى 05ر24837 ، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 9ر0 % ليصل إلى 81ر3909 .

وساعد انخفاض أساعر النفط وتراجع الضغوط من سوق السندات وول ستريت في تعويض الكثير من الخسائر من اليوم السابق.

وقفز مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1ر1 % في ثان ارتفاع خلال التسعة أيام الماضية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 316 نقطة أو 6ر0 % وقفز مؤشر ناسداك المركب بواقع 7ر1 %.

وشهدت أسهم وول ستريت ارتفاعا بعدما انخفض سعر برميل خام برنت من نحو 110 دولارات التي وصلها في وقت سابق من الأسبوع بناء على مخاوف أن الحرب مع إيران سوف تبقي النفط محتجزا في الشرق الأوسط بدلا من وصوله إلى العملاء حول العالم.

وفي التعاملات الأسيوية، تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة، 27ر1 % ليصل إلى 49ر103 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي 93ر0 % ليصل إلى 96ر100 دولار للبرميل.