كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن التفاصيل الخاصة بآلية اختيار حكام مباريات الدوري الممتاز، مؤكدًا أن عملية التعيين لا تتم بقرار فردي، وإنما تخضع لمناقشة أعضاء اللجنة قبل الاستقرار على الأسماء النهائية.

وأوضح عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، أن عملية اختيار الحكام تبدأ بطرح مقترح على أعضاء اللجنة، قبل مناقشته والوصول إلى القرار النهائي بشأن الطاقم الذي سيتولى إدارة كل مباراة.

وقال رئيس لجنة الحكام: «تعيين الحكام يتم من خلال تقديم مقترح، ثم يتم عرضه على اللجنة بالكامل، وبعد ذلك نستقر على الاختيار النهائي، وهذا هو الأسلوب المتبع في تعيين الحكام أسبوعيًا بمسابقة الدوري».

وأشار إلى أن اللجنة تعتمد على مجموعة من المعايير عند اختيار الحكام، يأتي في مقدمتها مستوى الأداء خلال المعسكر الإعدادي، إلى جانب مدى جاهزية الحكم من الناحيتين البدنية والنفسية، فضلًا عن ثقافته التحكيمية، مؤكدًا أن الحكم الذي يؤدي واجباته بالشكل المطلوب ويحافظ على مستواه يستمر في الحصول على فرصه.

وتحدث عبد الفتاح عن إمكانية إسناد مباريات القمة في الدوري إلى حكام أجانب، موضحًا أن لجنة الحكام بدأت بالفعل مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية الكبرى للاستعانة بحكامها.

وأضاف: «أرسلنا خطابات إلى اتحادات كبرى في أوروبا، من بينها إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال، وننتظر الحصول على الردود خلال الفترة المقبلة».

وعن الأخطاء التحكيمية، شدد رئيس لجنة الحكام على أن وقوع الأخطاء أمر وارد في كرة القدم، باعتبار أن الحكم في النهاية بشر، مستشهدًا بما حدث مؤخرًا في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، والتي شهدت احتساب هدف للسيتي رغم وجود حالة تسلل واضحة، وفق وصفه.

وأضاف: «أخطاء التحكيم ستظل موجودة مدى الحياة، لأن الحكام بشر، ورأينا خطأ واضحًا في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بعد احتساب هدف للسيتي رغم أنه كان تسللًا واضحًا، والجميع تقبل الأمر».

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه بالإشارة إلى أن بعض الأزمات التي تحيط بالتحكيم يتم تضخيمها بصورة متعمدة، مؤكدًا أن مثل هذه الأجواء تنعكس بالسلب على اللاعبين وجميع عناصر اللعبة داخل الملعب.