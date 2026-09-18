تطور جديد بشأن منتجات محمد صلاح في طرابزون سبور

تترقب جماهير طرابزون سبور طرح المجموعة الخاصة بمحمد صلاح، وسط حالة من الانتظار لمعرفة الموعد النهائي لطرح المنتجات التي يُتوقع أن تضم أكثر من 15 منتجًا.

ووفقًا لموقع «61saat» التركي، لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لطرح مجموعة صلاح قبل مواجهة جالاتا سراي، على أن يتم طرحها للبيع خلال الشهر المقبل وفقًا للخطة الحالية.

وتشهد مدينة طرابزون حالة من الترقب قبل مواجهة جالاتا سراي، في ظل إقامة المباراة وسط حضور جماهيري كامل بعد نفاد جميع التذاكر، وهو ما يعزز التوقعات بقدوم أعداد كبيرة من المشجعين من داخل تركيا وخارجها، بما ينعكس اقتصاديًا على المتاجر والأنشطة التجارية في المدينة، إلى جانب فروع نادي طرابزون.

ويأتي موعد طرح منتجات محمد صلاح الخاصة على رأس اهتمامات جماهير طرابزون سبور، بعدما تم خلال الأيام الماضية الكشف عن خطط لطرح المجموعة بشكل تدريجي أمام المشجعين.

لكن، بحسب «61saat»، لم يطرأ أي جديد بشأن إمكانية طرح المنتجات قبل مباراة جالاتا سراي، لتتجه الأنظار إلى الموعد الجديد المنتظر.

وأشار الموقع التركي إلى أن المجموعة، التي يُنتظر أن تضم أكثر من 15 منتجًا، قد يتم طرحها خلال الشهر المقبل، مع استهداف الانتهاء من تجهيزها قبل مباراة بشكتاش التي يستضيفها طرابزون سبور.

ومن المنتظر ألا تقتصر مجموعة صلاح على الملابس، إذ يُتوقع أن تتضمن أيضًا عددًا من الإكسسوارات والمنتجات المخصصة للاستخدام اليومي، بما يمنح الجماهير خيارات متنوعة تحمل اسم النجم المصري.