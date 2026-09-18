مقتل 6 جنود في باكستان جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق

قال الجيش الباكستاني والشرطة المحلية اليوم الجمعة، إن قنبلة على جانب الطريق انفجرت في قافلة لقوات الأمن شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 6 جنود، فيما نفذت القوات الحكومية مداهمات أسفرت عن مقتل مسلحين يعتقد أنهم أفراد في طالبان باكستان.

وذكر مسئولون أن التفجير وقع أمس الخميس في منطقة هانجو في إقليم خيبر بختونخوا.

وأفاد الجيش في بيان بأن قوات الأمن قتلت 10 مسلحين أمس في عدة عمليات، بناء على معلومات استخباراتية، على أماكن يشتبه في أنها مخابئ لهم في منطقتي شمال وزيرستان وهانجو.

ولقي جنود باكستانيون حتفهم في هجمات سابقة العام الجاري. ولقي ثلاثة أفراد من القوات الخاصة الباكستانية حتفهم وأصيب أربعة آخرون خلال اشتباكات مع مسلحين في يونيو.

ووصف الجيش المسلحين القتلى بأنهم "خوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى أفراد حركة طالبان باكستان. وتعد حركة طالبان باكستان منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية التي عادت الأخيرة إلى السلطة عام 2021، لكنها متحالفة معها.