هجوم أوكراني بمئات الدرونز على موسكو بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الروسية

شنت أوكرانيا هجوما بـ 350 طائرة بدون طيار "درونز" على موسكو ليل الخميس - الجمعة، مع بدء عمليات التصويت في انتخابات تشريعية هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وقال رئيس بلدية العاصمة سيرجي سوبيانين في منشور عبر تطبيق "تليجرام" إن "أكثر من 350 طائرة درون اتجهت نحو منطقة موسكو"، مضيفا: "أُسقط معظمها في المنطقة المحيطة بموسكو، بما في ذلك 64 درون كانت قد اقتربت من العاصمة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفُتحت مراكز الاقتراع باكرا في أقصى الشرق الروسي، في بداية عملية انتخابية تستمر ثلاثة أيام يُعتبر الفوز فيها مضمونا لحزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهذه أول انتخابات برلمانية في روسيا منذ أن بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وسيجرى التصويت أيضا في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

وستستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما الـ450، حتى يوم الأحد.

وبمواجهة "روسيا الموحدة"، لم يسمح بالمشاركة في الانتخابات سوى لتشكيلات تدعم ولو بدرجات متفاوتة بوتين والحرب في أوكرانيا، وهي "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية"، و"حزب روسيا الليبرالي الديموقراطي" القومي، و"روسيا العادلة" المحافظ، وحزب "أناس جدد" الليبرالي.

أما حزب "يابلَكا"، المناهض علنا للحرب، فسمح له في بادئ الأمر بالمشاركة، قبل أن يقصيه القضاء الشهر الماضي، وفقا للوكالة الفرنسية.

وبات ينافس في الانتخابات ما مجموعه 10 أحزاب موالية للكرملين وداعمة للحرب.

ويهيمن حزب "روسيا الموحدة" على الحياة السياسية الروسية منذ أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة، ويتوقع الحزب تحقيق أغلبية الثلثين على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وحالة الإنهاك الناتجة عن الحرب. ويخوض العشرات من قدامى المحاربين الانتخابات كمرشحين عن الحزب، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتكاد العاصمة تخلو من الملصقات الانتخابية، وتقتصر المؤشرات إلى تنظيم الانتخابات على ملصقات وزعتها السلطات، تحض المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهي تحمل شعار "صوتك هو قوة روسيا".