مئات الآلاف يشاركون في مسيرة الفدائيين بإيران

أقيمت المناورة الكبرى "فدائيو إيران" صباح اليوم الجمعة، بمشاركة كتائب قتالية تابعة لحملة "الفدائيين"، إلى جانب مختلف أطياف الشعب في طهران وبالتزامن في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت العاصمة طهران، ضمن هذه الفعاليات، مسيرة حاشدة شارك فيها 313 ألف عنصر من الكتائب القتالية التابعة لقوات التعبئة (البسيج)، وحملة "الفدائيين"، وفئات شعبية أخرى، انطلقت من ساحة "الإمام الحسين" وصولا إلى ساحة "الثورة الإسلامية"، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وتخلل الفعاليات عرض لعدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، حيث تم استعراض جزء من القدرات والجاهزية العسكرية للبلاد في مجال الطائرات غير المأهولة.

ومن بين البرامج الأخرى التي شهدتها الفعالية، مسيرة نظمتها الكوادر النسائية وجرى تنفيذها على طول مسار المناورة. كما شهدت الفعاليات مشاركة واستعراضاً لليافعين من "فدائيي إيران".

كما حضر المناورة رئيس إيران مسعود بزشكيان، وضباط ومسئولون.