وفد مصري يزور إيطاليا لاستكشاف أحد تقنيات صناعة الجلود

زار وفد من وزارة الصناعة برئاسة الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، و20 رائد أعمال من العاملين في مجال دباغة وصناعة الجلود، إيطاليا؛ للاطلاع على النموذج الإيطالي في صناعة الجلود، وتعزيز نقل الخبرات والتقنيات لمصنعي مدينة الروبيكي للجلود، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين إيطاليا ومصر.

وقد ضم الوفد ممثلي شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود.

وأكد الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالتعرف على تجارب الدول الرائدة عالميا في مجال الجلود، وخاصة إيطاليا، مشيرا إلى أن الزيارة كانت بتنظيم ومشاركة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) برئاسة ماركو روسكوني، مدير الوكالة، والذي أكد التزام منظومة العمل الإيطالية بأكملها والشركات التي تمثل علامة "صنع في إيطاليا" بأن تكون نموذجا ملهما للتطوير المستقبلي لمدينة الروبيكي للجلود.

وقال مغاوري إنه تم خلال الجولة ولقاءات المسئولين الإيطاليين التأكيد على أن مدينة الروبيكي للجلود تعتبر نموذجا رائدا ومستداما للتصنيع الكمي في مصر، وهي مدينة مقامة على أحدث طراز عالمي للمدن الصناعية المتكاملة، لافتا إلى أنه تم بحث خطط تطبيق نماذج الاستدامة والمدن المتخصصة على مناطق صناعية أخرى في مصر (مثل مدينة الأثاث وشق الثعبان للرخام والجرانيت) لزيادة التنافسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وفرص جذب الاستثمارات الإيطالية لمصر، وتحديدا استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، إلى جانب الإشارة إلى تطور "مركز تكنولوجيا الجلود" في مصر، والذي استقبل مؤخرا ماكينات قص حديثة وبدأ في إجراء اختبارات الجودة على خطى النماذج الأوروبية.

وتضمنت الزيارة تفقد مدينة فيدجيفانو (العاصمة التاريخية لصناعة الأحذية والجلود في إيطاليا)، وحرفة الجلود، وتقنيات معالجتها، حيث زار الوفد جمعية "أسوماك" (Assomac)، و"متحف ريادة الأعمال" و"المتحف الدولي للأحذية"، للتعرف على تاريخ المنطقة الصناعية، وتطور أنشطتها التجارية، ودور الخبرة والابتكار والقدرات الريادية في بناء وتكريس علامة "صنع في إيطاليا"، وزيارة مصنع أتوم للاطلاع على أحدث ماكينات ضغط وقص الجلود، والتعرف على التكنولوجيات المتطورة المستخدمة في صناعة الأحذية، ومركز الاختبارات الصناعية ومراقبة الجودة (CIMAC) المعتمد أوروبيا لاختبار المصنوعات الجلدية، والملابس، والبلاستيك، والمشاركة في معرض دباغة الجلود ومصنعي الأحذية للاطلاع على التكنولوجيا المتاحة وعرض الفرص الاستثمارية في مصر.

كما تم عقد 7 اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء اتحادات الأعمال الإيطالية المختلفة، ولقاء محافظ مدينة "فيدجيفانو" ورؤساء جمعية منتجي ماكينات دباغة الجلود وصناعة الأحذية، واتحاد مصنعي إقليم لومبارديا لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي والاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في مجال الجلود.