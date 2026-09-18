حبس المتهم بقتل شقيقه لخلافات مالية في بولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس شاب احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض (سكين)، لخلافات مالية نشبت بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، واستدعت النيابة عددا من شهود العيان من الأقارب والجيران، لسماع أقوالهم حول الواقعة، بجانب تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف الملابسات.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب، 25 عاما، على يد شقيقه، يبلغ من العمر 30 عاما، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم وشقيقه المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتوجه إلى المطبخ وإحضار "سكين" وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال، وفر هاربا.

وتمكن الأمن من ضبط المتهم بعد هروبه 5 ساعات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم بسبب خلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.