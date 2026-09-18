مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6 في إطلاق نار بمدرسة جنوبي الفلبين

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صرح مسئول فلبيني بأن 3 أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار بمدرسة جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وصرح رولي دواني أكوينو، مسؤول الاستجابة للكوارث في إقليم "جنوب كوتاباتو"، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا ونقل ستة آخرون إلى المستشفى، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ثانوية بمدينة بانجا.

وأكدت الشرطة الفلبينية الوطنية في بيان أن ثلاثة أشخاص توفوا وأن عدة آخرين أصيبوا. ومازالت ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق.

وقال محافظ "جنوب كوتاباتو" رينالدو تامايو إن أفضل صديق لمطلق النار قال للمسؤولين إنه كان عضوا بـ"جمعية الجريمة الحقيقية". وأضاف تامايو إن السلطات تحقق في هذا المزعم.