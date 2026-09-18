ملك ماليزيا يسمح لرئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق بقضاء باقي عقوبة السجن رهن الإقامة الجبرية

سمح ملك ماليزيا اليوم الجمعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن الصادرة بحقه في قضية كسب غير مشروع تحت الإقامة الجبرية.

وجاء القرار في اجتماع عقد فجأة لمجلس العفو، بعد أسبوع من إرجاء المجلس لطلب العفو الأخير الذي تقدم به نجيب إلى اجتماع مستقبلي.

ومثل هذا القرار استخداما غير مسبوق للإقامة الجبرية كشكل من أشكال العفو الملكي في ماليزيا، وقد يجدد الجدل حول الصلاحيات الملكية، وسيادة القانون، والتعامل مع أشهر مدان بالفساد في ماليزيا.

وجاء في بيان أصدرته إدارة الشئون القانونية التابعة لمكتب رئيس الوزراء أن السلطان إبراهيم إسكندر منح "عفوا مشروطا" لنجيب خلال اجتماع لمجلس العفو. وسيسمح لنجيب بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن الصادرة بحقه تحت الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس 2028، إذا دفع الغرامة البالغة 50 مليون رينجيت (12 مليون دولار) التي فرضتها المحكمة، وفق ما ذكره البيان.

وأضاف البيان أنه يجب على نجيب أيضا التزام الشروط المحددة، وفي حال عدم القيام بذلك يلغى العفو. ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى.