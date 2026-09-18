 اضطرابات في جيب سبتة الإسباني خلال نقل المهاجرين إلى مركز استقبال جديد - بوابة الشروق
الجمعة 18 سبتمبر 2026 3:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

اضطرابات في جيب سبتة الإسباني خلال نقل المهاجرين إلى مركز استقبال جديد

مدريد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 2:32 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 2:32 م

اندلعت اضطرابات في جيب سبتة الإسباني، الذي يقع شمال أفريقيا اليوم الجمعة، خلال نقل مئات المهاجرين إلى مركز استقبال جديد في الميناء، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وكانت الشرطة ترافق المهاجرين سيرا على الأقدام، لمسافة أكثر من كيلومترين إلى الميناء في وقت مبكر من صباح اليوم، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "آر.تي.في.إي" ووسائل إعلام أخرى.

وبدأت عملية النقل قبل الفجر. ورافقت قوات الأمن حشدا كبيرا من مخيمات مؤقتة على شاطئي ترامبولين وبينيتيز إلى الميناء، حيث أن مركز الاستقبال الجديد يتسع لحوالي 1800 شخص.

غير أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 3 آلاف و 4 آلاف مهاجر يقيمون في المخيمات المؤقتة على الشاطئ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك