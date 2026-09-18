 مقتل 15 شخصا وإصابة 50 جراء هجوم بسيارة مفخخة في باكستان - بوابة الشروق
الجمعة 18 سبتمبر 2026 3:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

مقتل 15 شخصا وإصابة 50 جراء هجوم بسيارة مفخخة في باكستان

بيشاور (باكستان) (أ ب)
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 2:17 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 2:25 م

صرح مسئولون في باكستان، أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر هجوم شنه انتحاري بسيارة مفخخة واستهدف بوابة مسجد بالقرب من مركز للشرطة بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسئولين قولهم إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الانفجار.

وقال مسئول إنقاذ بارز يدعى بلال فيضي، إن الانفجار وقع في منطقة كوهات في إقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان.

وأضاف أن معظم المصابين كانوا من المصلين.

وأوضح طبيب يدعى طاهر شاه في كوهات أن 15 جثة وأكثر من 50 مصابا نقلوا إلى المستشفى في المدينة.

وأضاف أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع حيث أن كثيرا من المصابين في حالة حرجة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك