إنقاذ عالقين إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في غزة

تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من إنقاذ عدد من العالقين، إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في حي الصبرة، شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن المبنى يعود لعائلة وشاح، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني إلى المكان فور وقوع الانهيار وتمكنت من إخراج العالقين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ويأتي انهيار المبنى في ظل وجود أكثر من 2000 مبنى متداع وآيل للسقوط في أنحاء قطاع غزة، يقطنها عدد كبير من النازحين، وفق طواقم الإنقاذ، التي حذرت من المخاطر التي تهدد حياة السكان جراء تضرر المباني ونقص المعدات الثقيلة والآليات المتخصصة اللازمة لأعمال الإنقاذ.

وكانت طواقم الإنقاذ قد أعلنت، قبل يومين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني يؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 21 شهيدا، بينهم 12 طفلا و5 نساء و2 من كبار السن، إضافة إلى إصابة 14 آخرين، فيما قدرت عدد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 100.

وأشارت إلى أن عدد ضحايا انهيارات المباني المتضررة جراء العدوان في قطاع غزة بلغ 50 وفاة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في تدمير أكثر من 102 ألف مبنى في قطاع غزة، فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي دمرت كليا أو جزئيا بما لا يقل عن 330 ألف وحدة، تشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في القطاع.

كما طال الدمار المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الرسمية، وآلاف المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، والأراضي الزراعية، بما أدى إلى تدهور كبير في مقومات الحياة في قطاع غزة.