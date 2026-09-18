هيئة البيئة الألمانية تدعو إلى تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الوقود

في ظل ارتفاع أسعار الوقود، دعت هيئة البيئة الألمانية إلى تسريع التحول إلى التنقل الكهربائي.

وقال رئيس الهيئة، ديرك ميسنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الإجراءات قصيرة الأجل مثل خصم أسعار الوقود أو الإعفاءات الضريبية لا تعالج المشكلة بشكل كاف، كما أنها مكلفة... وباتباع مبدأ توزيع الدعم على الجميع، تحصل أيضا الأسر التي تستطيع تحمل تكاليف تنقلها رغم ارتفاع أسعار الوقود على دعم".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أعلن إجراءات لتخفيف الأعباء في ظل ارتفاع أسعار الوقود، إلا إنه لم يعلن بعد عن إجراءات محددة، وهناك العديد من المقترحات المطروحة.

ويؤيد ميسنر تقديم مساعدات موجهة من خلال آلية دفع مباشرة، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر منخفضة الدخل، وقال: "بالإضافة إلى ذلك، علينا معالجة أسباب المشكلة، فكلما أسرعنا في دفع التحول إلى التنقل الكهربائي، كان ذلك أفضل".

وأضاف أنه ينبغي ضخ أموال حكومية إضافية لدعم هذا التحول، وقال: "يجب أن يكون الجانب الاجتماعي في صميم ذلك: فالأسر منخفضة الدخل غالبا ما لا تستطيع تحمل تكلفة سيارة كهربائية... ولتسريع التحول إلى التنقل الكهربائي، ينبغي استكمال حافز الشراء الحالي بأدوات مثل القروض منخفضة الفائدة أو أشكال أخرى من المساعدات التمويلية"، موضحا أن ذلك من شأنه أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.