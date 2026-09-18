إصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة في مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة، إن ناقلة تعرضت لهجوم بـ "قذيفة مجهولة" في مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً.

وأشارت الهيئة إلى أن طاقم السفينة بأمان، دون وجود أي مؤشرات فورية على وقوع أضرار بيئية.

ولم يتسن لوكالة الأسوشيتد برس (أ ب) التحقق من ذلك بشكل مستقل، كما لم تعلن إيران مسئوليتها عن الحادث في حينه.

كما ذكرت الهيئة أن ناقلة أخرى تعرضت للإصابة أول أمس الأربعاء بـ "قذيفة مجهولة" أثناء عبورها خروجاً من المضيق، وأُفيد بأن طاقمها بأمان، ولم يتضح سبب تأخر صدور التقرير.

من جهة أخرى، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن الحرس الثوري أن طهران أعلنت أنها استهدفت ناقلة نفط ترفع علم توجو تحمل اسم "تريند"، بسبب ما وصفته بـ "محاولة غير قانونية" للعبور عبر مضيق هرمز.

ولم تتمكن وكالة الأسوشيتد برس من تأكيد التقرير بشكل فوري.

وأضاف البث أن بحرية الحرس الثوري حذرت من أن أي عبور غير مصرح به عبر المضيق سيؤدي إلى "تدمير" السفن المخالفة.

وقد فرضت طهران سيطرتها على الممر المائي منذ أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق خلال الليل، بوقوع "حادث أمني" لسفينة على بعد 16 ميلاً بحريا شمال شرق مدينة خصب العمانية، الواقعة على الجانب الآخر من المضيق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن الطاقم بخير ولم يُبلغ عن أي تأثير بيئي.

ولم يتضح ما إذا كان تقرير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يشير إلى الهجوم الذي أعلنت عنه إيران.