ضبط متهم بالنصب على المواطنين راغبي السفر والاستيلاء على أموالهم بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير تأشيرات سفر وفرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة.

وتابعت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وضُبط بحوزته عقود اتفاق خالية البيانات، ومطبوعات دعائية، ومشغولات ذهبية، وبطاقة دفع إلكتروني، و3 هواتف محمول.

وأضاف البيان أنه بفحص المضبوطات تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاط المتهم الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه عدد 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.