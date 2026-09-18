وائل رياض يعلن قائمة منتخب الناشئين النهائية لتصفيات أمم إفريقيا

أعلن وائل رياض، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين، مواليد 2007، القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا بالإسماعيلية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم، خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 بالإسماعيلية.

ويخوض منتخب الشباب تدريباته يوميًا وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني، والذي يتخلله خوض بعض مباريات مع أندية الدوري الممتاز من أجل الاستقرار على القائمة النهائية، التي ستخوض تصفيات شمال أفريقيا .

ومن المقرر أن يواجه منتخبا الوطني للشباب، نظيره المنتخب الليبي في الجولة الأولى 24 سبتمبر الحالي، ثم يحصل على راحة فى الجولة الثانية، على أن يلتقي فى الجولة الثالثة، المنتخب التونسي، يوم 27 سبتمبر، ثم يواجه منتخب الشباب فى الجولة الرابعة منتخب المغرب، وفى الجولة الأخيرة يختتم التصفيات بلقاء المنتخب الجزائري.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية كلًا من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - إياد تامر و يوسف بشير.

خط الدفاع: إياد مدحت - محمد عبد البصير - عبد الله بدير - عمر الأمين - نور أشرف - محمد عوض - محمد فرج - حمزة الدجوي - مهند الشامي

خط الوسط: محمد سمير كونتا - محمد رأفت - عمر ثروت - جوناس الملاح - عمر العرب - ياسين عاطف - أنس رشدي - محمود صلاح - محمد حمد و أدهم كريم.

خط الهجوم: محمد هيثم - علي الجارحي ومحمد عبد الفتاح.