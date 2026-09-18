أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، قائمة الفدائي لخوض معسكر سبتمبر وأكتوبر، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية المقرر إقامتها في الصين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتشهد قائمة المنتخب الفلسطيني وجود 5 لاعبين ينشطون في الدوري المصري الممتاز، يتقدمهم ثنائي الزمالك عدي الدباغ وآدم كايد، إلى جانب بدر موسى لاعب بتروجت، وحامد حمدان نجم بيراميدز، وخالد النبريص لاعب سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يدخل منتخب فلسطين منافسات البطولة الودية في الصين خلال الفترة من 21 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل، حيث يخوض 3 مباريات أمام منتخبات نيوزيلندا وطاجيكستان والصين.

ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 24 سبتمبر الجاري، قبل أن يلتقي طاجيكستان في 28 من الشهر ذاته، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب الصيني يوم 2 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب فلسطين كلًا من:

رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، وجدي نبهان، عميد محاجنة، ياسر حمد، خالد أبو الهيجا، مصعب البطاط، حامد حمدان، عميد صوافطة، بدر موسى، خالد النبريصي، زيد قنبر، عدي الدباغ، عدي خروب، تامر صيام، عبد الهادي راشد، أحمد طه، أحمد القاق، إميليو سابا، أوجستين منصور، آدم كايد، أسد الحملاوي، أيهم شحادة، براين دخيل، ومحمد حبوس.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب فلسطين في تحقيق أقصى استفادة من المباريات الودية الثلاث، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، في ظل مشاركة عدد من العناصر المحترفة في الدوري المصري ضمن صفوف المنتخب.