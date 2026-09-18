مقتل 4 مشتبه بهم في إطلاق نار خلال عملية لإنقاذ مواطنة بريطانية مخطوفة في مالاوي

قالت السلطات في مالاوي، إن 4 مشتبه بهم قتلوا بالرصاص خلال عملية للشرطة لانقاذ مواطنة بريطانية جرى خطفها الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان في ساعة متأخرة أمس الخميس إن المرأة وتدعى نصرة عثمان (47 عاما) أصبحت في أمان واجتمعت بأسرتها في البلاد.

وأضافت أن 4 أشخاص يشتبه أنهم الخاطفون، وكانوا مسلحين ببندقية من طراز "إيه كيه-47" ومسدس، لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وأشارت إلى أن ضابطا كبيرا أصيب وحالته مستقرة في أحد المستشفيات.

وكانت عثمان، وهي أم لطفلين صغيرين ذكرت تقارير أنها تعمل لدى شركة تدقيق حسابات في مالاوي، قد اختطفت يوم 11 سبتمبر في مدينة بلانتاير الجنوبية. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها تنحدر في الأصل من مدينة ليستر.

وذكرت شرطة مالاوي في وقت سابق أنها تبحث عن أربعة رجال استخدموا سيارة رمادية لاختطافها، وأضافت أن الدافع وراء الجريمة لم يكن معروفا، كما أن المشتبه بهم لم يتواصلوا مع أسرة عثمان أو السلطات.

وكانت السلطات قد عرضت مكافأة قدرها نحو 17 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى إنقاذ عثمان وإلقاء القبض على الخاطفين وإدانتهم.