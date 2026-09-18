لبنان: إضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين احتجاجا على عدم رفع بدل النقل

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، في بيان اليوم الجمعة، الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل، مؤكّدة التوقف القسري عن العمل يوم الجمعة من كل أسبوع.

وجاء في البيان: "مع تأكيدها التوقف القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 الحالي و24 منه. وفي حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل، فإن الرابطة سترفع أيام التوقف القسري أسبوعيا، إذ لا يمكن أن تكون كرامة الموظف مكسر عصا لأحد".

وأضاف البيان: "لقد طالعتنا الحكومة بمقررات أقل ما يقال فيها إنها تستخف بكرامة وعقل العاملين في الإدارة العامة بمسمياتهم كافة؛ فما يُحكى عن 3 أضعاف في أول سنة 2027 و3 أضعاف في أغسطس، هو فعليا زيادة 3 أضعاف على أساس الراتب عما يتقاضاه الموظف حاليا مع المفعول الرجعي، أي ما يعادل 5% فقط من قيمة الراتب بالدولار قبل الأزمة".

وتابع البيان: "لقد ظهر الاستخفاف جليا بتجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل اليومي، وكأنها تريد إعطاء الزيادات لتغطية فارق التكلفة الكبير للحضور اليومي إلى العمل، في حين تستفيد بقية الأسلاك من زيادة حقيقية، وكأن موظف الإدارة مجرد آلة يجب تعبئتها بالمواد الأولية ليستمر في العمل دون أي كرامة إنسانية له".

وتطالب رابطة موظفي الإدارة العامة برفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل قيمة 10 لترات من البنزين، وتحديد بدل المحروقات بحسب السعر الحقيقي لصفيحة البنزين.