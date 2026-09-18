برلماني إسرائيلي: نتنياهو مجرم وهو المسئول عن 7 أكتوبر

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اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الديمقراطيين" جلعاد كريف، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر 2023، ووصفه بأنه "مجرم".

وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال كريف: "نتنياهو مجرم. تلَقى كل التحذيرات وتجاهلها".

وأضاف: "هو أبو الكونسبتسيا (التصور الخاطئ)، هو المسؤول عن 7 أكتوبر".

وتابع أن "نظارته الوردية تحولت إلى برك من دماء مواطني إسرائيل".

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين.

وقالت الحركة آنذاك إن الهجوم جاء ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وتحمّل أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو وحكومته مسؤولية الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، بينما يرفض رئيس الوزراء تحميله المسؤولية الشخصية عنها.

ورفض نتنياهو مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في إخفاقات 7 أكتوبر، فيما دفعت حكومته، في نوفمبر 2025، باتجاه تشكيل لجنة تعينها الحكومة، وهو ما عارضته أحزاب في المعارضة، معتبرة أنها تفتقر إلى الاستقلالية والصلاحيات الكافية.

ويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر ديسمبر 2022، ويُحاكم في قضايا فساد ينفي ارتكابها.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل.