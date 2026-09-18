الدنمارك تفتتح موقع جرينساند لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت بحر الشمال

افتتح ملك الدنمارك فريدريك العاشر بشكل رسمي، اليوم الجمعة، موقعا لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت سطح بحر الشمال، وهو موقع يقول القائمون عليه إنه الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي لتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق صناعي.

ويقع مشروع "جرينساند" في حقل نيني ويست النفطي المتوقف عن العمل، وقد جرى تدشينه في مدينة إسبيرج الساحلية اليوم الجمعة.

ومنذ عام 2023، جرى اختبار تخزين ثاني أكسيد الكربون في الموقع، حيث تم ترسيب نحو 15 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون المُسال سنوياً على عمق يقارب 1800 متر خلال المرحلة التجريبية.

ومن المتوقع مع عملية التشغيل المنتظم، نقل ما يصل إلى 400 ألف طن سنوياً إلى منصة النفط المهجورة وتخزينها في قاع البحر.

وتُعرف هذه التقنية باسم احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تعمل عبر احتجاز ثاني أكسيد الكربون، على سبيل المثال أثناء العمليات الصناعية، ثم نقله إلى موقع تخزين جوفي وحفظه هناك بشكل دائم.

ويعتبر الخبراء هذه الطريقة آمنة، غير أن المدافعين عن البيئة لديهم تحفظات عليها، ويرجع ذلك جزئيا إلى خشيتهم من أن تشجع تلك التقنية على إزالة الغازات الدفيئة الضارة بدلاً من خفضها في المقام الأول.

وهناك بالفعل موقع لتخزين ثاني أكسيد الكربون على المستوى التجاري قبالة سواحل النرويج.

وفي المشروع الدنماركي في بحر الشمال، تعمل مجموعة الكيماويات البريطانية إنيوس مع شركة هاربر إنرجي إحدى كبرى شركات النفط والغاز الطبيعي المستقلة في العالم، وشركة نوردسوفوندن الدنماركية الحكومية للموارد الجوفية .