 الأهلي ينفي وجود اتجاه لتعيين مدير رياضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي ينفي وجود اتجاه لتعيين مدير رياضي

الشروق
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 5:48 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 5:48 م

نفى النادي الأهلي وجود أي تفكير بشأن إمكانية تعيين مدير رياضي جديد خلال الفترة المُقبلة.

وقال الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على "إكس": "لا يوجد طرح من أي نوع لفكرة تعيين مدير رياضي، وكل ما تردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة".

وأضاف الأهلي: "المصداقية تفرض الاعتذار على كل من تناول هذا الخبر الكاذب".

وكانت أنباء قد انتشرت حول وجود نية لدى إدارة القلعة الحمراء بتعيين مدير رياضي جديد، قبل أن يفند الأهلي تلك الشائعات بالنفي القاطع.

وسبق أن شغل محمد رمضان منصب المدير الرياضي في الأهلي، وأعقبه محمد يوسف قبل أن قرر النادي إلغاء ذلك المنصب المستحدث، والاكتفاء بمسؤولين محددين لملفات قطاع الكرة.

 


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