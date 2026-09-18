أثارت أزمة جولة إد شيران الأخيرة تساؤلات حول الجهات التي تملك الكلمة الأقوى في تنظيم الجولات الغنائية الكبرى، خاصة بعدما انسحبت 4 فرق وفنانين داعمين من الجولة تضامنًا مع مغني الراب ماكلمور، الذي جرى استبعاده بعد تصريحات مؤيدة للفلسطينيين خلال حفل في ولاية نيوجيرسي.

وقال شيران عبر حسابه على «إنستجرام» إن قرار الاستبعاد اتخذه منظم الجولة، وإنه لم يكن يملك سلطة تغييره، بينما أوضح المنظم أن القرار جاء بعدما رفضت الملاعب استضافة ماكلمور.

وفي المقابل، قال روبرت كرافت، مالك الملعب، إن القرار ارتبط بتصريحات ماكلمور الأخيرة، والتي وصفها بأنها تصريحات معادية للسامية وجارحة لمشاعر اليهود.

وكشف تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» عن وجود شبكة معقدة من العلاقات داخل صناعة الحفلات، إذ لا يتوقف تحديد من يظهر على المسرح على الفنان وحده، بل يتداخل فيه دور منظم الجولة ومالك أو مشغل المكان.

* المنظم.. الطرف الذي يدير الجانب التجاري

بحسب خبراء تحدثوا إلى وكالة «أسوشيتد برس»، يعد منظم الجولة الطرف التجاري الأساسي في الحفلات الكبرى؛ فهو يتولى توفير التمويل، ودفع مستحقات الفنانين، والتعامل مع الملاعب، وبيع التذاكر، وترتيب الجوانب الأساسية لإقامة الحفل.

وقال راي وادل، مدير المحتوى في مجموعة «أوك فيو جروب»، إن المنظم هو الذي يضع المال ويتعامل مع المكان والفنانين، مشيرًا إلى أن امتلاكه القدرة على اتخاذ قرار بشأن المشاركين في الحفل لا يعني بالضرورة أنه يفعل ذلك بصورة منفصلة عن رغبات الفنان الرئيسي.

لكنه أضاف أن المنظم، في معظم الحالات، يرغب في تنفيذ ما يريده الفنان، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بنجم كبير يقود الجولة ويجذب الجمهور.

* الفنان.. قوة تأتي من قدرته على جذب الجمهور

ورغم تصريح إد شيران بأن الأزمة ليست من جانبه، قال المحامي المتخصص في صناعة الترفيه دين شيلدون سيروين إن النجم الرئيسي، بصورة عامة، تكون لديه سلطة الموافقة على ما يحدث في الجولة، موضحًا أن قوة الفنان تنبع من قدرته على جذب الجمهور وبيع التذاكر بصورة مستمرة.

لكن هذه القوة لا تعني استقلال الفنان بالكامل عن بقية الأطراف، إذ تظل هناك علاقة تفاوضية مع الأماكن التي تستضيف الحفلات والمنظمين المسؤولين عن الجولة.

وأشارت مديرة أعمال الفنانين لي لي جاري، التي سبق أن عملت في إدارة جولات لفنانين، إلى أن الفنانين الكبار وممثليهم يحرصون على التحكم في العديد من التفاصيل، خصوصًا ما يتعلق بالجوانب الإبداعية، بينما تقل مشاركتهم في التفاصيل التنفيذية اليومية.

* مالك الملعب.. نفوذ هادئ لكنه حاسم أحيانًا

أما أصحاب الملاعب والأماكن التي تستضيف الحفلات، فعادة ما يكون دورهم أقل ظهورًا، إذ يتولى المنظم إدارة الحفل داخل المكان.

لكن هذا لا يعني أن مالك المكان يتخلى عن نفوذه بالكامل. وأوضح وادل أن صاحب المكان يستطيع في نهاية المطاف منع إقامة الحفل، حتى لو كان دوره المعتاد يقتصر على إتاحة الملعب للمنظم وإدارة المكان.

وبحسب الخبراء الذين تحدثت إليهم «أسوشيتد برس»، فإن أصحاب الملاعب عادة لا يتدخلون بصورة مباشرة في تفاصيل الجولات، لكنهم قد يستخدمون سلطتهم عندما يرون سببًا يدفعهم إلى ذلك.

* من يتحمل الخسائر إذا ألغيت الجولة؟

وفي حال وصل الأمر، بعد حالة الغضب التي أشعلها استبعاد ماكلمور، إلى إلغاء حفلات أو جولة كاملة، تدخل أطراف أخرى في المشهد، من بينها شركات التأمين، لأن الفنانين الكبار والمنظمين عادة ما تكون لديهم تغطيات تأمينية منفصلة.

ويمكن اللجوء إلى هذه التغطيات للتعامل مع استرداد أموال التذاكر وتسديد الالتزامات المالية للأطراف التي ترتبط بعقود مع الجولة.

لكن إلغاء الجولات بسبب الخلافات المتعلقة بالفنانين ليس السيناريو المعتاد، فإلغاء الحفلات غالبًا ما يرتبط بأسباب مثل المشكلات الصحية للفنان، مع محاولة إعادة جدولة الحفل والإبقاء على التذاكر المباعة.

لذلك، فإن حالة الجدل الحالية تعد من الحالات النادرة.