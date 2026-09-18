عبد المنعم: عدم إتقاني الفرنسية صعب بدايتي مع نيس

تحدث محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، عن كواليس بدايته مع الفريق والصعوبات التي واجهها عقب انتقاله إلى فرنسا، إلى جانب رؤيته لوضع نيس الحالي وطموحات الفريق في الفترة المقبلة.

وقال عبد المنعم، خلال تصريحات نقلتها شبكة "Ici" الفرنسية: "كانت بدايتي صعبة، كانت المرة الأولى التي أغادر فيها مصر وواجهت صعوبة لعدم إتقاني اللغة الفرنسية على الإطلاق".

وأضاف: "الآن أشعر باستقرار أكبر بكثير داخل صفوف الفريق، نحن نتحدث كثيراً فيما بيننا ونحتاج للتحلي بالصبر والهدوء، لدينا العديد من اللاعبين الشباب لكنني واثق أن الأمور ستتحسن بالصبر".

وشدد عبد المنعم على ضرورة منح الفريق الوقت من أجل استعادة توازنه، قائلاً: "نحتاج للوقت، أمتلك ثقة كبيرة في المدرب والفريق، نحن قادرون على تغيير مسار الأمور، نحن نتشارك معاً، حان وقت العمل الجاد، علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل النادي ونتحد لإعادة الفريق للمسار الصحيح".

وتابع: "ندرك تماماً أن آخر مباراة فزنا فيها على ملعبنا كانت ضد ليل في العام الماضي، لقد تغير الفريق وهناك حاجة للصبر".

ووجه محمد عبد المنعم رسالة مباشرة إلى جماهير نيس، مطالباً إياهم بمواصلة دعم الفريق خلال الفترة المقبلة، وقال: "أعد كل الجماهير أننا سنعثر على طريقة لتحقيق الفوز".

واختتم مدافع نيس تصريحاته قائلاً: "أقول للمشجعين، ابقوا معنا، نحن عائلة واحدة وعليكم مساندة الرئيس والجهاز الفني، لدينا مدرب ممتاز ولاعبون شباب رائعون وبدءاً من يوم الأحد سنبذل قصارى جهدنا لتحسين مركزنا في جدول الترتيب لأن نيس يستحق ذلك".

ويستعد نيس لمواجهة ليل مساء الأحد المقبل على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، حيث يحتل نيس المركز الثامن عشر برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين، بينما يتصدر ليل جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.