بلومبيرج: أرامكو تبلغ مصافي أوروبية بوقف إمدادات النفط في أكتوبر

قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، الجمعة، إن شركة "أرامكو" السعودية أبلغت مصافي أوروبية بأنها لن تحصل على نفط في الشهر المقبل، إثر تعطل خط أنابيب "شرق–غرب" المؤدي إلى البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إن "أرامكو" أبلغت شركتين على الأقل بأنهما لن يتلقيا النفط في أكتوبر المقبل، بالنظر إلى تضرر خط أنابيب النفط "شرق-غرب"، دون تعقيب فوري من الشركة السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى السعودية إلى إعادة نحو نصف الطاقة التشغيلية لخط أنابيب النفط "شرق-غرب" خلال أيام، وذلك بعد توقفه الأسبوع الماضي إثر هجمات بطائرات مسيرة قادمة من العراق.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلنت السعودية تعرض خط أنابيب "شرق-غرب" لهجوم بمسيرات قادمة من العراق، أسفر عن وقوع إصابات.

وعقب الهجوم، أعلنت السعودية إيقاف تشغيل الخط احترازيا، إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأدى توقف الخط إلى تعرض صادرات تصل إلى ملايين البراميل يوميا للخطر، في وقت تشهد فيه الأسواق طلبا متزايدا على الإمدادات، مع تجاوز سعر الخام 107 دولارات في سوق لندن، بحسب الوكالة.

ويُعد خط "شرق-غرب"، المعروف باسم "بترولاين"، أحد أهم شرايين نقل النفط في السعودية، إذ يمتد على طول نحو 1200 كيلومتر من بقيق شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا.

وتزايدت أهمية الخط في عام 2026 مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية على إيران، إذ يوفر للسعودية مسارا بريا لنقل النفط من شرق المملكة إلى موانئ البحر الأحمر، بما يتيح تصدير جانب من الخام بعيدا عن المضيق.