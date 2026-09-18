شحنتان من الغاز الطبيعي المسال تعبران مضيق هرمز هذا الأسبوع

عبرت شحنتان على الأقل من الغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز هذا الأسبوع، فيما يبحث المنتجون عن سبل لزيادة التدفقات إلى سوق يكافح في ظل نقص الإمدادات وزيادة الأسعار.

وظهرت ناقلة كانت قد شحنت حمولتها من محطة "راس لفان" القطرية للتصدير في أواخر أغسطس، في خليج عمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، طبقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، مما يشير إلى أنها عبرت من خلال الممر المائي المتنازع عليه، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ولم ترسل السفينة إشارة عندما عبرت مضيق هرمز، لكن التشويش والتداخل أمر شائع في المنطقة، مما يعقد جهود تحديد الموقع الدقيق للسفن.

وبشكل منفصل، تم رصد ناقلتين أخريين للغاز الطبيعي المسال خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، قبالة ساحل عمان هذا الأسبوع، طبقا لصور التقطها القمر الاصطناعي من طراز كوبرنيكوس سنتينل-2، التي تتاح فقط بعد تأخير.