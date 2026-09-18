سونيس يحمّل صلاح مسؤولية تراجع ليفربول في الموسم الماضي

واصل الأسكتلندي جرايم سونيس، أسطورة ليفربول السابق، انتقاداته للفرنسي محمد صلاح، معتبرًا أن النجم المصري يتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان صلاح قد أثار حالة من الجدل في الموسم الماضي، بعدما أعرب عقب مواجهة ليدز عن شعوره بأن النادي تخلى عنه، وذلك بعد استبعاده من قائمة ليفربول في المباراة.

وقال سونيس، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ستار»: «السبب الأكبر لعدم تحقيق ليفربول نتائج جيدة في العام الماضي هو محمد صلاح، وأعتقد أنه تسبب في مشاكل حقيقية داخل الفريق».

وأضاف: «رأيته في مباراة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، ولم يشارك، واعتقدت أنه ربما يعاني من شيء ما أو أنه لم يخض فترة إعداد كاملة للموسم، لكنه في النهاية لعب الموسم الماضي بهذه الطريقة، ولم يكن في أفضل حالاته».

وتابع أسطورة ليفربول: «صلاح تسبب في حالة من الاضطراب داخل الفريق عندما تم استبعاده، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة ليدز، عندما قال إنه شعر بأنه تم التخلي عنه».

وأوضح: «ما أزعجني هو قوله إنه ليس مضطرًا للحضور كل يوم إلى التدريبات للقتال من أجل مكانه، بل يجب عليك أن تفعل ذلك، فهذا ما يجب أن تفعله في نادٍ كبير لكرة القدم».

وفي الوقت نفسه، أشار سونيس إلى أن تراجع ليفربول لم يكن بسبب صلاح وحده، لافتًا إلى أن عددًا من الصفقات الجديدة لم يقدم المستوى المنتظر منذ انضمامهم إلى الفريق.

واختتم تصريحاته قائلًا: «بصرف النظر عن غياب صلاح، اللاعبون الذين تعاقد معهم ليفربول لم يقدموا أداءً جيدًا منذ البداية. لقد أنفقوا أموالًا طائلة، وفي العام الماضي لم يقدم هؤلاء اللاعبون الأداء المأمول منهم».