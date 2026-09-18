إعلام فرنسي: الموساد اخترق هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط

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أفادت مجلة "تشالنجز" الفرنسية، الجمعة، بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" اخترق هاتف دورا كاتوتي، مستشارة شئون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المكتب الدبلوماسي للرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه).

وأشارت المجلة استنادا إلى مصدر دبلوماسي فرنسي، إلى أن اختراق الموساد هاتف كاتوتي كُشف خلال فحص أمني.

وأوضحت أن عملية الاختراق نُفذت بأسلوب التصيد الإلكتروني، بعدما ردت كاتوتي على رسالة مزيفة اعتقدت أنها مرسلة من السلطة الفلسطينية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي بيان بشأن القضية.

من جانبه، أفاد المكتب الدبلوماسي في الرئاسة الفرنسية بأنه "لا يؤكد هذه المعلومات التي تتضمن أخطاء"، بشأن ادعاء الاختراق.

وكانت كاتوتي بدأت عملها مستشارة لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المكتب الدبلوماسي للرئاسة الفرنسية خلال فبراير الماضي.