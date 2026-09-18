باكستان تعتزم إرسال معدات عسكرية إضافية إلى السعودية

تعتزم باكستان إرسال مساعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية وسط تصاعد الصراع في اليمن، حسبما أفادت مصادر أمنية في إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

وقالت المصادر، إنه يجري أيضا إعادة نشر المعدات الموجودة بالفعل في السعودية لخوض عمليات دفاعية واسعة النطاق.

وأضافت المصادر، أن المواد الجديدة تشمل أنظمة مدفعية وطائرات مسيّرة وأنظمة دفاع ضد الطائرات المسيّرة، دون أن تذكر شيئاً عن النشر الفوري لأنظمة الأسلحة الجديدة.

وتتمركز وحدات باكستانية - بينها نظام دفاع جوي وطائرات مقاتلة وقوات برية - بالفعل في السعودية بموجب شراكة عسكرية طويلة الأمد بين الدولتين.

ومنذ مطلع أغسطس الماضي، أصبح البلدان أيضاً طرفاً في ميثاق دفاعي ثلاثي مع تركيا، يُعتبر بموجبه أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً على الحلفاء الثلاثة جميعاً.

وأصدرت مصادر استخبارية في باكستان تحذيراً، قالت فيه إن باكستان وتركيا ستصبحان "فاعلتين" في الصراع إذا أغلقت ميليشيا الحوثي ممر باب المندب الملاحي المهم.

ونقلت (د ب أ) عن مصدر استخباراتي باكستاني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: "ستتحرك بحريتنا إذا حاول الحوثيون فرض حصار على باب المندب. وسيأتي الأتراك أيضاً".

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء أحمد شريف اليوم الجمعة، إن بلاده ستذهب إلى أي مدى للدفاع عن السعودية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.