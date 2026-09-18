ارتفاع أسعار وقود الطائرات في أمريكا إلى قرب أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب مع إيران

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة لتعود إلى أقرب مستوياتها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرئيلية ضد إيران، لتزيد مخاوف التكلفة لدى شركات الطيران والمسافرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر وقود الطائرات في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة الذي يعتبر سعرا استرشاديا للولايات المتحدة بلغ أمس 4.55 دولار للجالون، أي أقل بنحو 20 سنتا فقط عن أعلى مستوياته منذ بدء الحرب. وبلغ السعر في نيويورك 4.75 دولار للجالون.

يأتي ذلك في حين تواجه إمدادات الوقود في أسواق الطاقة العالمية صدمة واسعة النطاق، لا سيما سوق الديزل. ويعتبر كل من من الديزل ووقود الطائرات ضمن فئة "الوقود المتوسط"، ما يعني ترابط أسعارهما ارتباطا وثيقا، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج الديزل إلى زيادة إنتاج وقود الطائرات، والعكس صحيح.

وانخفض إنتاج وقود الطائرات في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي. لا تزال الإمدادات مرتفعة، لكنها تقترب من مستوياتها الموسمية المعتادة، ما يعني احتمال ارتفاع الأسعار أكثر.

في الأشهر الأولى التي أعقبت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أواخر فبراير الماضي كانت إمدادات وقود الطائرات الأشد تضررا بين جميع منتجات تكرير النفط في العالم، نتيجة فقدان الإمدادات من الشرق الأوسط وآسيا، فضلا عن محدودية سعة تخزين هذا الوقود.

وخلال الأسابيع الأولى للحرب ظهرت تحذيرات خطيرة في أوروبا بشأن نقص وقود الطائرات، وارتفعت الأسعار إلى ما يقارب أو يتجاوز 5 دولارات للجالون في نيويورك ولوس أنجلوس وعلى ساحل الخليج. وأدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، والضغط الكبير على شركات الطيران، وكان أحد الأسباب المباشرة لإغلاق شركة سبيريت إيرلاينز أبوابها نهائيًا في الولايات المتحدة.

وانحسرت الأزمة مؤقتا خلال فصل الصيف مع زيادة الإنتاج. ففي الولايات المتحدة، أنتجت مصافي التكرير أكثر من مليوني برميل يوميا من وقود الطائرات لمدة 21 أسبوعا متتاليا، وهو معدل إنتاج لم يتم تسجيله إلا مرات معدودة قبل الحرب. وخلال فترات طويلة من الصيف، وصلت مخزونات وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى مستويات تفوق بكثير ما هو معتاد في ذلك الوقت من العام، كما ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ.