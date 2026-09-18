ماكرون: حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة الطاقة العالمية

- الرئيس الفرنسي دعا إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتأمين إمدادات النفط

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تداعيات استمرار النزاع في الشرق الأوسط على أمن الطاقة والأسواق العالمية، مؤكدًا أن اضطرابات المنطقة تضغط بشكل متزايد على إمدادات النفط وأسعار الوقود حول العالم.

وقال ماكرون إن الأولوية تتمثل في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتأمين البنية التحتية للطاقة وحماية إمدادات النفط، داعيًا إلى حل دبلوماسي يساهم في إنهاء التوتر وضمان عودة حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار اضطراب إمدادات الطاقة نتيجة الحرب والتوترات في المنطقة، وسط ارتفاع أسعار النفط وضغوط على أسواق الوقود، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار القيود على إمدادات الخليج، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية، قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، فيما أصبحت إعادة فتح مضيق هرمز ومسارات التصدير البديلة بالكامل مسألة ملحة بالنسبة إلى الأسواق العالمية.

وفي إطار التحرك الدولي لمواجهة تداعيات الأزمة، أعلن ماكرون أن اجتماعًا لمجموعة السبع سيُعقد خلال الأسابيع المقبلة لبحث أزمة الطاقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إلى جانب بحث خيارات تتعلق بالمخزونات الاستراتيجية وتأمين الإمدادات.

وكانت مجموعة السبع قد أكدت في قمتها التي عقدت في إيفيان الفرنسية في يونيو الماضي، أهمية العودة السريعة إلى عبور حر وآمن عبر مضيق هرمز، معتبرة ذلك ضروريًا للحد من تداعيات الاضطرابات على الاقتصاد العالمي.