توصلت مجموعة النفط والغاز الطبيعي الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز، إلى اتفاق مع صندوق استثمارات البنية التحتية "جلوبال إنفرستراكشر بارتنرز" (جي.بي.بي) التابع لشركة الاستثمار المالي العالمية "بلاك روك" على توفير تمويل بقيمة 8ر1 مليار دولار لمشروعات مرتبطة بتنمية النفط والغاز في أفريقيا.

ومقابل الاستثمار الذي سيضخه، سيحصل صندوق الاستثمار (جي.أي.بي) على رسوم تتحدد وفقا لأداء المشروعات على مدى 15 عاما، بحسب بيان صادر عن توتال اليوم الجمعة دون تحديد المشروعات المستفيدة من التمويل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن توتال لديها استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمختلف أنحاء أفريقيا. وبشكل خاص اقتربت توتال إنيرجيز من إتمام مشروع استمر سنوات لتنمية حقول النفط في دولة أوغندا الحبيسة حيث ستنقل الخام إلى موانئ التصدير في دولة تنزانيا المجاورة.

ويسمى مشروع خط أنابيب النفط الذي سينقل الخام الأوغندي إلى تنزانيا "خط أنابيب خام شرق أفريقيا" ويواجه معارضة من جانب الجماعات البيئية التي حثت البنوك على عدم تمويله.

وفي المقابل وافقت مؤسسات مالية مثل بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا وستانبيك بنك أوغندا وكيه.سي.بي أوغندا على المساهمة في تمويل الخط الذي تصل تكلفته إلى 6ر5 مليار دولار.