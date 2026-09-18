سفينة جاليبولي سيوايز تغادر دمياط بـ4620 طن بضائع

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا حول حركة العمل بالميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

غادرت السفينة «GALLIPOLI SEAWAYS» التابعة للخط الملاحي «RORO»، الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد تداول 4620 طنًا من البضائع.

وحسب البيان شملت الشحنة خضروات وفواكه وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات وسيارات وأتوبيسات، من بينها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفينيا وسلوفيكيا والمجر والمغرب وفرنسا والنمسا وبولندا.

وأشار البيان إلى استقبال 9 سفن متنوعة، ومغادرة 6 سفن أخري، ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 28 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26680 طنًا، وشملت 7106 أطنان جبس معبأ، و12201 طن يوريا، و2192 طن حديد تسليح، و300 طن سكر، و4884 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29706 أطنان، تضمنت 18900 طن ذرة، و5643 طن خردة، و5163 طن بضائع متنوعة.

رصيد صومعة الحبوب 18906 أطنان

وأكد البيان على وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 18906 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5453 شاحنة خلال الفترة نفسها.