إسرائيل تضرم النيران في مستشفى حكومي جنوبي لبنان

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أضرم الجيش الاسرائيلي، الجمعة، النيران في مستشفى حكومي داخل بلدة "ميس الجبل" جنوب لبنان.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية إن "العدو أضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي"، بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

وأصيب شخصان، الجمعة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، بالتزامن مع توغلات وتحركات عسكرية إسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية.

وتأتي هذه التطورات غداة هجمات إسرائيلية طالت مناطق عدة جنوبي لبنان، وشملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وتفجيرات وتجريف وإحراق منازل.

وفي 26 يونيو الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ورغم توقيع الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، كما لا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي وحتى 17 سبتمبر الجاري إلى 4 آلاف و386 شهيدا و12 ألفا و407 مصابين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ 8 أكتوبر 2023 بلغت 8 آلاف و953 شهيدا و30 ألفا و643 مصابا.