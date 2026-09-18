أصيبت فتاة فلسطينية، 18 عاما، الجمعة، بشظايا رصاص حي أطلقه مستوطنون إسرائيليون تجاهها في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، إن "مستوطنين أطلقوا النار على الفتاة أثناء وجودها أمام منزلها في المنطقة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى إصابتها".

وأضاف رئيس البلدية، أن الفتاة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تتضح طبيعة إصابتها أو مدى خطورتها على الفور.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بأنهم "إرهابيون".

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.