كلوب ينتقد تسريبات قائمة ألمانيا قبل الإعلان الرسمي ويكشف فلسفته في الاختيارات

انتقد يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تسريب أسماء اللاعبين المستدعين إلى وسائل الإعلام قبل الإعلان الرسمي عن قائمة الفريق، موضحًا أن المشكلة لا تكمن في معرفة الجمهور بالأسماء مبكرًا، وإنما في نشر المعلومات قبل موعدها المحدد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية بشأن التسريبات: «لا يزعجني على الإطلاق أن تصل هذه المعلومات إلى الجمهور مبكرًا، لكن ما أراه مؤسفًا هو أن يعتمد البعض في كسب رزقه على نشر معلومات قبل أن يحين الوقت المناسب للكشف عنها».

وتحدث المدير الفني الألماني كذلك عن رؤيته للمنتخب ومفهوم الانتماء الوطني، مؤكدًا رغبته في أن تكون الوطنية مرتبطة بالمشاعر الإيجابية.

وأوضح: «أتمنى أن نستمتع ببساطة بكوننا نعيش في هذا البلد الرائع، ولا أريد أن أترك مفهوم الوطنية لمن قد يستخدمونه بطريقة خاطئة، لكنني بالتأكيد أؤمن بالوطنية التي تقوم على المشاعر الإيجابية».

وفيما يتعلق باختياراته الفنية، شدد كلوب على عدم وجود تقسيم داخل المنتخب بين مجموعة أساسية وأخرى احتياطية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «لا نتعامل مع الأمر على أساس وجود مجموعة أساسية وأخرى احتياطية، هدفنا هو تحقيق الفوز في المباريات الأربع، وقد أكدت للجميع أن الباب مفتوح أمام كل لاعب يرغب في الحصول على فرصة للمشاركة».

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض منافسات فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تتضمن مواجهات أمام هولندا واليونان وصربيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في أولى التجارب الرسمية لكلوب على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني.