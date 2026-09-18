أرامكو تبلغ عملاء أوروبيين بعدم تسليمهم النفط الخام الشهر المقبل

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أبلغت شركتي تكرير أوروبيتين على الأقل بأنها لن تسلمهما شحنات النفط الخام المتفق عليها خلال الشهر المقبل، بعد توقف تشغيل خط أنابيب النفط السعودي شرق-غرب الذي ينقل الخام من حقول شرق المملكة إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر في غربها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العملاء الأوروبيين يحصلون عادة على الخام السعودي من خلال ما يعرف "بشروط تعاقدية" بما يضمن استقرار تدفق الإمدادات كل شهر. لكن هذه الشحنات لن تصل في الشهر المقبل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، مضيفة أن القرار ينطبق على كل المشترين الأوروبيين.

ولم ترد أرامكو على طلب التعليق بسبب العطلة الأسبوعية في مكاتبها.

وبسبب عدم وصول الشحنات السعودية خلال الشهر المقبل، ستشتد حاجة المشترين الأوروبيين لتأمين شحنات بديلة. وبالفعل تسعى شركة أورلين البولندية وهي أكبر شركة نفط في شرق الاتحاد الأوروبي إلى تنويع إمدادات النفط الخام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أنواع الخام الأفضل الإقليمية. وخلال الأسبوع الحالي وصل سعر خام برنت القياسي في العقود الفورية إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل فى وقت ما .

واضطرت السعودية لوقف تشغيل خط شرق-غرب في الأسبوع الماضي بعد تعرضه لهجوم الطائرة المسيرة. وتعمل أرامكو على استئناف تشغيل الخط جزئيا خلال أيام، وبكل طاقته خلال 6 أسابيع بحسب أحد المصادر المطلعة.

يذكر أن الدول الأوروبية تحصل على إمدادات النفط السعودي عبر خط أنابيب سوميد وميناء سيدي كرير المصري على ساحل البحر المتوسط.

وخلال يونيو الماضي بلغ متوسط واردات الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 577 ألف برميل يوميا من النفط السعودي، وفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية.