أموريم يكشف تفاصيل اجتماعه مع مالك ميلان بعد الخسارة أمام بنفيكا

كشفت تقارير صحفية عن استدعاء روبن أموريم، المدير الفني لميلان، لعقد اجتماع طارئ مع مالك النادي عقب الخسارة أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي، وسط بداية متباينة للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وتعرض ميلان لهزيمة بهدفين دون رد أمام بنفيكا، الأربعاء 16 سبتمبر، في مستهل مشواره بالبطولة، بعدما سجل دودي لوكيباكيو وجاكوب كامنسكي هدفي الفريق البرتغالي.

وبحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، استدعى مالك ميلان أموريم لاجتماع عاجل عقب الهزيمة، في ظل الضغوط المحيطة بالفريق بعد البداية غير المستقرة للموسم.

وكان أموريم قد تولى تدريب ميلان بهدف بناء مرحلة جديدة مع النادي، عقب فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما يدخل الروسونيري منافسات الدوري الأوروبي باعتباره أحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

وعلى مستوى الدوري الإيطالي، حقق ميلان انتصارين وتعادلين خلال أول 4 مباريات، في بداية لم تكن مستقرة بالكامل بالنسبة للمدرب السابق لمانشستر يونايتد.

وتحدث أموريم عن الصعوبات التي يواجهها في تطبيق طريقة لعبه المفضلة، خاصة نظام 3-4-2-1، وهو الأمر الذي واجهه أيضًا خلال فترته مع مانشستر يونايتد.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لشبكة «سكاي إيطاليا»: «أعتقد أنكم محقون إلى حد ما. أعلم أنني في مانشستر يونايتد وميلان، وهما ناديان كبيران يتوقع الجميع فيهما تحقيق الانتصارات، وهناك رغبة في أن يتحسن كل شيء خلال بضعة أشهر فقط، وأنا أشعر بالضغط نفسه هنا».

وأضاف: «أعتقد أن هذا الفريق مختلف قليلًا، فاللاعبون أكثر اعتيادًا على اللعب بثلاثة مدافعين، كما أنهم أسرع وأقوى قليلًا».

وأوضح أموريم أنه لا يمكن أن يمتلك الفريق جميع المواصفات التي يحتاجها أسلوبه التكتيكي منذ اليوم الأول، قائلًا: «بالطبع، لا أمتلك في الوقت الحالي الخصائص المثالية والواضحة التي أبحث عنها، لكن من المستحيل عندما تتولى تدريب فريق جديد أن تتوافر تلك الخصائص المثالية فورًا».

وطالب أموريم بمنحه الوقت للعمل، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن احتمالية الفشل تظل قائمة، حتى في نادٍ بحجم ميلان.

وقال: «أعلم أن الأمر سيحتاج إلى وقت، وأدرك أيضًا حجم الضغوط الموجودة في هذا النادي، لكنني أفضل هذا النوع من العمل، لأنه إذا كان عليّ أن أفشل يومًا ما، فأنا أريد أن أفشل بشكل كبير».

واختتم: «لدي شغف كبير بهذا النادي، وأريد مساعدته على أن يصبح أفضل. لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على الوقت الكافي، لكنني أنظر إلى اللاعبين وأشعر بأنهم يستمعون إلى كل ما أقوله في التدريبات، وهذا يمنحني الأمل في قدرتنا على حل هذه المشكلات».