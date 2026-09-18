بايرن يفتقد لايمر أمام يونيون برلين

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أعلن البلجيكي فينسنت كومباني مدير بايرن ميونخ تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

ويخوض بايرن مواجهة جديدة بطموح مواصلة الانتصارات، والاقتراب من صدارة الترتيب، بعدما حصد الفريق البافاري 7 نقاط حتى الآن.

ويقود هاري كين المهاجم الإنجليزي الدولي هجوم بايرن، بالإضافة لوجود الكولومبي لويس دياز، والفرنسي مايكل أوليسيه.

وفيما يلي تشكيل بايرن:-

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: دالو أوباميكانو – جوناثان تاه – يوشوا كيميتش – افونسو ديفيز

الوسط: ستاناسيتش – بافلوفيتش – موسيالا

الهجوم: أوليسيه – دياز – كين

وأعلن بايرن عبر حسابه الرسمي، غياب مدافعه النمساوي الدولي كونراد لايمر عن المباراة، بسبب إصابة طفيفة تلقاها، وفضل الجهاز الفني عدم الدفع به.